Бышок: о неприглядной роли Турции в войне в Сирии известно давно

Ранее боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях Алеппо, рассказали о роли Турции в формировании террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"Если бы это были только два отдельных человека, которые сказали о роли Турции в создании и поддержке тех или иных формирований, которые воевали в Сирии, можно было бы пропустить это мимо ушей. Но была информация и несколько лет назад, в которой говорилось о неприглядной роли Турции в войне в Сирии", – сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

По его словам, война в Сирии началась как некая внутренняя протестная динамика против режима Башара Асада, и когда это стало переходить в военные действия, стали подключаться соседние страны с разными целями.

"Они поддерживали калейдоскоп различных группировок разной степени радикализма. Насколько можно судить, война в Сирии сейчас носит весьма локализованный характер. То есть вся страна уже не является зоной боевых действий, более малочисленные группировки принимают участие в войне. Приятного мало, но, с другой стороны, локализация происходит", ‒ добавил эксперт.

*Джебхат ан-Нусра - террористическая организация, запрещенная в ряде стран мира, в том числе в России и США