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Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин
Фото из личного архива Николая Сербина

Эксперт назвал три составляющих успешного турбизнеса в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200205/13394135/Ekspert-nazval-tri-sostavlyayuschikh-uspeshnogo-turbiznesa-v-Uzbekistane.html

Узбекистан вошел в топ-20 самых динамично развивающихся стран в сфере туризма. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин рассказал, какие еще задачи нужно решить республике, чтобы стать ведущим трунаправлением мирового уровня.

По словам эксперта, интерес к Узбекистану и на пространстве СНГ и в целом в мире в последние годы растет, однако пока спрос существенно опережает предложение.

"Первой проблемой для страны в сфере туризма остается недостаток номерного фонда гостиниц. Сейчас в этой сфере делается очень многое, открываются отели самого различного класса, есть упрощения при создании хостелов. Однако все это пока не может удовлетворить постоянно растущий спрос. Без поддержки государства частные инвесторы не смогут в кратчайшие сроки построить сеть гостиниц. Нужно и время, и ресурсы. Но радует, что подвижки в этой области есть", — подчеркнул Сербин.

Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде
© Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекистан попал в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма
Второй задачей для улучшения туристического потенциала страны он назвал кадровую работу. По его мнению, для подготовки профессиональных гидов недостаточно только вузовского или специального образования — необходима стажировка, как минимум 9 месяцев, а лучше и больше. Таким образом быстро расширить штат профессиональных работников туриндустрии тоже не получится, но системный подход необходим.

Третьим сдерживающим фактором для турбизнеса Узбекистана эксперт назвал высокие транспортные тарифы, особенно на авиа и железнодорожные билеты. Но, уверен Сербин, этот момент как раз можно решить довольно оперативно и соответствующие поручения уже даны президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Подробный комментарий представителя туристического бизнеса слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
гостиница, Туризм, Узбекистан



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