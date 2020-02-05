Эксперт назвал три составляющих успешного турбизнеса в Узбекистане

Узбекистан вошел в топ-20 самых динамично развивающихся стран в сфере туризма. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин рассказал, какие еще задачи нужно решить республике, чтобы стать ведущим трунаправлением мирового уровня.

"Первой проблемой для страны в сфере туризма остается недостаток номерного фонда гостиниц. Сейчас в этой сфере делается очень многое, открываются отели самого различного класса, есть упрощения при создании хостелов. Однако все это пока не может удовлетворить постоянно растущий спрос. Без поддержки государства частные инвесторы не смогут в кратчайшие сроки построить сеть гостиниц. Нужно и время, и ресурсы. Но радует, что подвижки в этой области есть", — подчеркнул Сербин.

По словам эксперта, интерес к Узбекистану и на пространстве СНГ и в целом в мире в последние годы растет, однако пока спрос существенно опережает предложение.

Второй задачей для улучшения туристического потенциала страны он назвал кадровую работу. По его мнению, для подготовки профессиональных гидов недостаточно только вузовского или специального образования — необходима стажировка, как минимум 9 месяцев, а лучше и больше. Таким образом быстро расширить штат профессиональных работников туриндустрии тоже не получится, но системный подход необходим.

Третьим сдерживающим фактором для турбизнеса Узбекистана эксперт назвал высокие транспортные тарифы, особенно на авиа и железнодорожные билеты. Но, уверен Сербин, этот момент как раз можно решить довольно оперативно и соответствующие поручения уже даны президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

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