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Проректор МГИМО Евгений Кожокин
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Проректор МГИМО рассказал, как снимает фильм о знатной семье из Бухары

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Тема:
Узбекско-российские отношения (36)
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Проректор по научной работе МГИМО, доктор исторических наук, режиссер Евгений Кожокин показал в Ташкенте свой документальный фильм "Исмаил и его люди". Ученый также рассказал о съемках новой картины, посвященной богатому и знатному бухарскому роду.

Профессор МГИМО, режиссер Евгений Кожокин представил в Российском центре науки и культуры в Ташкенте свой документальный фильм "Исмаил и его люди". По словам автора, он рад, что эту картину, посвященную основателю движения Джадидов, удалось показать в узбекской столице.

"Я часто бываю в Ташкенте и очень люблю этот город. Когда предложили мне организовать презентацию моего фильма тут, я был очень рад. Кроме того, в настоящее время я работают еще над одной картиной, посвященной знатному и богатому роду из Бухары - семье Бурхановых. Уже прошли съемки в Бухаре, сейчас собирают информацию в Ташкенте. Очень хочу показать эту работу и в столице Узбекистана и, конечно, в самой Бухаре", — поделился режиссер.
Показ фильма Исмаил и его люди в РЦНК
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Показ фильма "Исмаил и его люди" в РЦНК

Помимо творческой составляющей Кожокин не забывает и о научной деятельности. Будучи проректором МГИМО, он, пользуясь случаем, прочитал лекцию в ташкентском филиале вуза. Темой доклада стал грядущий юбилей Победы в Великой Отечественной войне. На встрече помимо студентов института международных отношений были также учащиеся УМЭД.

Показ фильма Исмаил и его люди в РЦНК
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Показ фильма "Исмаил и его люди" в РЦНК

Встреча Сергея Лаврова со студентами и преподавателями филиала МГИМО в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Символ внешнеполитических побед России: студенты МГИМО о встрече с Лавровым
"Получился хороший разговор, было много вопросов, даже дискуссии возникали. Надеюсь, всем было интересно", — заключил профессор.

Кожокин автор и режиссер-постановщик нескольких документальных фильмов. Помимо демонстрируемой в Ташкенте киноленты он снял фильм "Одинокий батальон" (1999 г,), а также "Русские и грузины" (2016 г.). 

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Тема:
Узбекско-российские отношения (36)
Теги:
история, Бухара, фильм, МГИМО, Ташкент



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