Абакумов: без контроля рынок хлопка рискует превратиться в базар

Специалист по аграрной экономике, доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Игорь Абакумов объяснил, почему рынок хлопка опасно оставлять без регулирования.

Власти Узбекистана намерены уже в этом году отменить госзаказ на хлопок и зерно. Ожидается, что этот шаг, наряду с резким сокращением вмешательства государства в сферу, положит конец погоне хокимов за планом, случаям привлечения к принудительному труду, а также позволит фермерам свободнее распоряжаться земельными участками, выбирать, что выращивать и как реализовать свою продукцию.

Специалист по аграрной экономике, доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Игорь Абакумов отметил, что планирование необходимо в любом случае — либо государственное, либо общественное.

"Отмена госзакупок на производство хлопка может привести к тому, что рынок станет нерегулируемым. Когда есть госзаказ, понятно, сколько нужно купить тракторов, горючего, удобрений. А когда нет — люди начинают производить как можно больше. Естественно, экономят на ресурсах. Продукции количество продукции увеличивается, но ее качество падает. Рынок без регулирования — это базар", — заявил Игорь Абакумов.

Он отметил, что Россия прошла все это в начале 1990-х годов.

"Нам говорили, что рынок сам все отрегулирует. Но нет, ему нужна тонкая настройка, которую могут обеспечивать общественные организации самих товаропроизводителей: например, молочный, хлопковый, зерновой союзы. Они сами договариваются в том числе с правительством о том, сколько нужно произвести продукции, чтобы не возникло проблем со сбытом, не упали цены, а люди не начали заниматься другими культурами. А ведь хлопок — стратегическая культура, из него делают не только ткани, но и порох", — сказал эксперт.

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