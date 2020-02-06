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Фото: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева

Абакумов: без контроля рынок хлопка рискует превратиться в базар

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200206/13402264/Abakumov-bez-kontrolya-rynok-khlopka-riskuet-prevratitsya-v-bazar.html

Специалист по аграрной экономике, доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Игорь Абакумов объяснил, почему рынок хлопка опасно оставлять без регулирования.

Власти Узбекистана намерены уже в этом году отменить госзаказ на хлопок и зерно. Ожидается, что этот шаг, наряду с резким сокращением вмешательства государства в сферу, положит конец погоне хокимов за планом, случаям привлечения к принудительному труду, а также позволит фермерам свободнее распоряжаться земельными участками, выбирать, что выращивать и как реализовать свою продукцию.

Цветной хлопок
Сделано у нас
Госзакупки на хлопок и зерно в Узбекистане отменят уже в 2020 году
Специалист по аграрной экономике, доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Игорь Абакумов отметил, что планирование необходимо в любом случае — либо государственное, либо общественное. 

"Отмена госзакупок на производство хлопка может привести к тому, что рынок станет нерегулируемым. Когда есть госзаказ, понятно, сколько нужно купить тракторов, горючего, удобрений. А когда нет — люди начинают производить как можно больше. Естественно, экономят на ресурсах. Продукции количество продукции увеличивается, но ее качество падает. Рынок без регулирования — это базар", — заявил Игорь Абакумов.

Он отметил, что Россия прошла все это в начале 1990-х годов.

Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин
К чему приведет отказ от госзаказа на хлопок в Узбекистане — эксперт
"Нам говорили, что рынок сам все отрегулирует. Но нет, ему нужна тонкая настройка, которую могут обеспечивать общественные организации самих товаропроизводителей: например, молочный, хлопковый, зерновой союзы. Они сами договариваются в том числе с правительством о том, сколько нужно произвести продукции, чтобы не возникло проблем со сбытом, не упали цены, а люди не начали заниматься другими культурами. А ведь хлопок — стратегическая культура, из него делают не только ткани, но и порох", — сказал эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Госзакупки, Экономика, Сельское хозяйство, Узбекистан



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