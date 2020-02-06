Попов: аэропорт в Стамбуле должен был обеспечить условия безопасности

Выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) стамбульского аэропорта, самолет оказался в условиях, при которых любая машина могла перевернуться, заявил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", заслуженный военный летчик России Владимир Попов в эфире радио Sputnik, комментируя инцидент в Турции.

Как мы сообщали, вечером 5 февраля самолет компании Pegasus, выполнявший рейс Измир-Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, развалился на три части и упал в овраг.

На борту самолета, выполнявшего рейс Измир-Стамбул, находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Число погибших в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула выросло до 3 человек, ранения получили 179 человек.

Как отметил эксперт, когда самолет оказывается за пределами ВПП, должны быть соблюдены правила безопасности самого аэропорта и взлетного поля.

"Мы с вами видим, что этот самолет после выкатывания попадает буквально в условия, где любой автомобиль, даже любой броневик может перевернуться и пострадать, не говоря уже о самолете", - сказал Попов.

По его словам, посадка – это самый загруженный, самый ответственный этап полета, который остается и самым опасным по статистике.