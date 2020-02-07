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Семен Багдасаров
Sputnik / Владимир Трефилов

Багдасаров объяснил, что нужно США от Центральной Азии

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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров оценил новую стратегию США по Центральноазиатскому региону до 2025 года.

Государственный департамент США после визита в Узбекистан и Казахстан госсекретаря Майка Помпео представил новую стратегию по Центральной Азии на 2019−2025 годы.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
США представили новую стратегию по Центральной Азии — основные положения
В документе обозначены шесть основных принципов политики Соединенных Штатов в регионе: это поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран Центральной Азии как в отдельности, так и региона в целом, уменьшение террористических угроз в ЦА, расширение и оказание поддержки для стабильности в Афганистане, поощрение взаимодействия между ЦА и Афганистаном, содействие реформам в сфере верховенства права и соблюдения прав человека, содействие инвестициям США в ЦА.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров объяснил, чем страны ЦА привлекают США.

"Центральная Азия — очень интересный регион в точки зрения углеводородов. США, конечно, заинтересованы в эксплуатации этих ресурсов, — заявил эксперт. — Кроме того, этот регион через Казахстан прилегает к России, протяженность границы — более семи тысяч километров. Еще со странами ЦА активно взаимодействует Китай. Американцы хотят "подвинуть" и Россию, и КНР. В целом их стратегия нацелена именно на это".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
Кыргызстан, Майк Помпео, Казахстан, Узбекистан, Россия, политика, Центральная Азия, США



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