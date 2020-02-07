Российский эксперт назвал главную проблему нефтегазовой сферы Узбекистана

Шавкат Мирзиёев отпребовал "вытащить из болота" нефтегазовую отрасль Узбекистана и нарастить объемы добычи. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал о главных проблемах, которые предстоит решить в этой сфере.

Президент Узбекистана провел совещание с представителями нефтегазовой отрасли страны и раскритиковал положение дел в этой сфере. Глава государства поручил "Узбекнефтегазу" провести аудит и принять меры по оптимизации. Кроме того, в 2020-м поручено нарастить объемы добычи газа на 4,3 миллиарда кубометров.

По словам российского эксперта, главная проблема Узбекистана в нефтегазовой отрасли - недостаточно развитая добыча.

"Сохраняются проблемы у "Узбекнефтегаза": добыча газа падает, а рост обеспечивается преимущественно за счет иностранных инвестиций, прежде всего "Лукойла". Чтобы продолжать эту практику, необходимо обеспечить понятные и устойчивые условия для иностранных инвесторов, которые могли бы гарантировать возврат вложенных капиталов. Так, определенные вопросы и споры возникли из-за того, что часть газа Узбекистан был вынужден оставить внутри страны для покрытия своих нужд", — отметил эксперт.

Он добавил, что избежать подобных ситуаций можно только при наращивании добычи топлива самостоятельно. Для этого необходимо или увеличивать масштабы добычи за счет новых месторождений, или существенно оптимизировать существующие мощности и ресурсы.

"В частности, надо работать над снижением потерь, над внедрением более совершенных систем учета. Нужны вложения в реконструкцию инфраструктуры, чтобы не происходило сбоев или разрывов на магистральных газопроводах. Требуется совершенствование системы контроля, так как определенная часть потерь может быть просто на бумаге. Ну и, безусловно, не обойтись без инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений", — подчеркнул Гривач.

При внушительных природных запасах добыча в стране до сих пор в минусе, заключил эксперт. Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.