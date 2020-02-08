Десять лет назад сложно было представить, что забавные ситуации из жизни, рассказанные на сцене со стулом и бутылкой воды, могут собирать в России многотысячные залы. Сегодня стендап — популярный и недорогой способ приятно провести время.
"ЯсноПонятно" с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН
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Комик Денис Чужой отвечает, можно ли научиться быть смешным и существуют ли шутки на все времена.
Как обычные жизненные ситуации превращаются в смешные истории? Чему равен "КПД" написания шуток? Почему в стендап-комедии так мало девушек? На что похоже чувство, когда смеются над твоей шуткой? Почему важно шутить обо всём? И как это делать, чтобы никого не обидеть?
Вместе со стендап-комиком Денисом Чужим выясняют Лина, Ваня и Ксюша.
В соответствии с нормативными документами, регулирующими ценообразование на лекарства и медицинские изделия в Узбекистане, предельная надбавка при оптовой продаже должна составлять не более 15%, при розничной — не более 20%.