"ЯсноПонятно" с Денисом Чужим: плохие шутки, хорошие комики, КВН

Десять лет назад сложно было представить, что забавные ситуации из жизни, рассказанные на сцене со стулом и бутылкой воды, могут собирать в России многотысячные залы. Сегодня стендап — популярный и недорогой способ приятно провести время.

Комик Денис Чужой отвечает, можно ли научиться быть смешным и существуют ли шутки на все времена.

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Как обычные жизненные ситуации превращаются в смешные истории? Чему равен "КПД" написания шуток? Почему в стендап-комедии так мало девушек? На что похоже чувство, когда смеются над твоей шуткой? Почему важно шутить обо всём? И как это делать, чтобы никого не обидеть?

Вместе со стендап-комиком Денисом Чужим выясняют Лина, Ваня и Ксюша.

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