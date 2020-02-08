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Подкасты РИА Не верю
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Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

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Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 миллиардов долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли в реальности Наталья Андрейченко?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить. И ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:27 ― "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая;

05:56 ― в 20-е годы каждого века случается чума. Это так?

08:08 ― отравленные бананы и целебная водка: страшилки из чатиков;

19:10 ― "на самом деле зараженных гораздо больше": нужно ли Китаю скрывать данные;

22:50 ― Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим: почему он не прав;

26:06 ― "исчезновение" Андрейченко как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар (как одна из версий).

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