Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 миллиардов долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли в реальности Наталья Андрейченко?

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02:27 ― "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая;

05:56 ― в 20-е годы каждого века случается чума. Это так?

08:08 ― отравленные бананы и целебная водка: страшилки из чатиков;

19:10 ― "на самом деле зараженных гораздо больше": нужно ли Китаю скрывать данные;

22:50 ― Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим: почему он не прав;

26:06 ― "исчезновение" Андрейченко как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар (как одна из версий).

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