Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить. И ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:27 ― "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая;
05:56 ― в 20-е годы каждого века случается чума. Это так?
08:08 ― отравленные бананы и целебная водка: страшилки из чатиков;
19:10 ― "на самом деле зараженных гораздо больше": нужно ли Китаю скрывать данные;
22:50 ― Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим: почему он не прав;
26:06 ― "исчезновение" Андрейченко как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар (как одна из версий).
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