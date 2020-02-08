Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю в рубрике "Как это по-русски".
"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?
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В русский пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными.
Председатель правления зарубежной компании также выразил намерение принять участие в тендере проекта по обновлению Сырдарьинской ТЭС на условиях ГЧП, в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией.