"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?

Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю в рубрике "Как это по-русски".

В русский пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными.

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Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем вообще идет речь. Слушайте и говорите правильно!

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