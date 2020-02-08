Подкаст "Это надолго": когда бабушки и дедушки опасны для внуков

Как избежать войны между родителями и бабушками? Как реагировать, если старшее поколение не помогает, и как принимать их помощь? Какая бабушка полезная, а какая вредит ребенку? Как отвечать на манипуляцию со стороны бабушек?

Как указать бабушке на ее ошибки и чего не нужно требовать? Бабушка или няня? В чем плюсы бабушкиного воспитания?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как найти общий язык с бабушками и дедушками, если они навязывают свои взгляды и внушают вам, что неправы именно вы, а не они.

Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

Почему нам так сложно с бабушками наших детей, читайте здесь.

1:45 виды и подвиды бабушек

2:45 почему в наше время радикально меняется роль бабушки

4:36 стратегия воспитания, противостояние подходов и как всем не переругаться, когда хотят добра

5:50 когда и как правильно установить правила и в какой формулировке

7:30 как дозировать общение с бабушкой и когда нужно

8:57 "токсичность" бабушки – признаки и противостояние

10:05 техники манипуляций и как им противостоять

12:44 когда молодые родители зависимы от помощи бабушек: чьих прав больше

15:25 плюсы и преимущества, когда в воспитании ребенка участвуют бабушки и дедушки

17:34 как реагировать, если бабушки не помогают, и как принимать их помощь

18:36 и все-таки, что лучше для ребенка - бабушка или няня и в каких ситуациях

19:50 как правильно указать бабушке на ее ошибки и чего не нужно требовать

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