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Как у Советского Союза появилась атомная бомба: история испытаний

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Подкаст об истории появления ядерного оружия, о том, кто из мировых держав может при необходимости его использовать.

Только 4 страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция. Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку.

У остальных стран атомной бомбы нет.

Мир стремится к ядерному разоружению. Ценой каких усилий разрабатывалась атомная бомба в СССР?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Теги:
Испытания, бомба, СССР



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