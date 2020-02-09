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Мы все умрем. Но это не точно

Мы все умрем. Космический мусор

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Sputnik Узбекистан
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Последние лет 10 космический мусор сбивает по спутнику в год. Это миллионы долларов ущерба – и тысячи тонн нового космического мусора.

Каждый новый сломанный спутник ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?

Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.

Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про столкновение с астероидом или про глобальное отключение связи.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Теги:
Космос



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