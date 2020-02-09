Мы все умрем. Космический мусор

Каждый новый сломанный спутник ускоряет каскад и приближает момент, когда мы окажемся заперты на своей планете без интернета, ТВ и связи. Можно ли это предотвратить и сколько времени у нас для этого осталось?
Разбираемся в теме вместе с Марией Барковой – диссертантом, инженером компании "Российские космические системы", которая изобрела и запатентовала спутник для сбора и утилизации космического мусора.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про столкновение с астероидом или про глобальное отключение связи.
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