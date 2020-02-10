Эксперт о том, на каких условиях США могут уйти с Ближнего Востока

Соединенные Штаты своей политикой на Ближнем Востоке стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты с участием страны в регионе, заявил президент США в своем ежегодном послании конгрессу о положении дел в стране.

Как пишет Sputnik Азербайджан, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов считает, что американцы будут уходить, только если поймут, что обеспечили интересы Израиля, Саудовской Аравии и что делают ставку на своих ключевых союзников в регионе.

"И тут главное, чтобы в процессе их выхода из региона не было каких-то резких шагов, которые сорвут планы выхода, и американцы решат остаться и усилить контингент", — считает эксперт.

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