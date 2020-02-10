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Брифинг Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича (07 февраля 2020). Еревaн
© Sputnik / Asatur Yesayants

Мясникович: странам ЕАЭС нужно активнее действовать на рынках третьих стран

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200210/13433096.html

Новый председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович рассказал, на что, по его мнению, странам-членам ЕАЭС следует обратить внимание для того, чтобы достичь экономического процветания.

Странам-членам ЕАЭС необходимо думать над повышением конкурентоспособности национальных экономик, активнее позиционировать себя на рынках третьих стран и серьезно думать над импортозамещением, заявил новый глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

"Чтобы конкретизировать эти вопросы, мы уделили много внимания снятию тех барьеров и препятствий, которые, к сожалению, все еще есть на нашем рынке. И необходимо сделать все, чтобы евразийский рынок был без ограничений. Это касается не только ныне существующих препятствий, но, что самое главное, мы говорили о том, как не допустить, чтобы появлялись новые", - заявил он на брифинге в Ереване.

По его словам, на переговорах были затронуты не только вопросы торговли, но и общего пути развития организации.

"Не следует останавливаться на достигнутом, консервировать тот экономический потенциал, который есть сегодня у государств, входящих в ЕАЭС", - заметил Мясникович.

Полный комментарий председателя коллегии ЕЭК слушайте в радиоподкасте.

Теги:
рынок, ЕАЭС



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