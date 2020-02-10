Кинокритик: победа "Паразитов" ― позор "Оскара"

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар". Награду за "Лучший фильм" получила картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо, хотя главными претендентами все же были такие яркие картины, как "Джокер", "Однажды в... Голливуде" и другие.

Между тем фильм "Паразиты" одержал победу не только в номинации "Лучший фильм", но и взял еще три "Оскара" — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

По мнению кинокритика Андрея Дементьева, данную картину даже сравнивать не стоит с другими фильмами, которые были номинированы в этом году.

"А давайте-ка мы дадим Южной Корее, что-то мы ей никогда не давали ничего!.. И оказалось, что такие три шедевра, как "Однажды в... Голливуде", "1917" и "Джокер", рядом с которыми эти "Паразиты", довольны жалкие с моей точки зрения, даже рядом не лежали, вдруг оказались отодвинуты. Это предел, дальше уже ехать некуда", ― негодует кинокритик.

Между тем список победителей в других номинациях показался Дементьеву вполне предсказуемым и логичным. По его словам, вопросы вызывает лишь номинация "Лучшая женская роль" и победа Рене Зеллвегер. Но здесь проблема не в ней, а в фильме "Джуди", убежден кинокритик

"Фильм уж больно слабенький. К самой Рене Зеллвегер никаких претензий, но картину смотреть очень тяжело, она никакая, типичный байопик", ― считает Дементьев.

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