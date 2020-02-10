Посол РФ: Узбекистан всегда поддерживает нас в борьбе с пересмотром истории

В посольстве России в Ташкенте состоялся торжественный прием в честь Дня дипломатического работника. Посол РФ Владимир Тюрденев поздравил коллег из других стран, а также поблагодарил правительство Узбекистана за поддержку позиции России на международной арене.

В своей праздничной речи Владимир Тюрденев подчеркнул, что дипломат – это прежде всего патриот, отличительными чертами которого всегда были честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей. Он добавил, что работники дипломатического корпуса во все времена были на передовой международных отношений, отстаивая позиции родной страны, в том числе с оружием в руках, как это было во Вторую мировую и Великую Отечественную войну.

"У нас масштабные совместные проекты – от энергетики, включая ядерную, до машиностроения. Мы тесно взаимодействуем на различных многосторонних площадках, в том числе ООН, ШОС, СНГ, где Узбекистан сейчас председательствует. Выступаем за активное сотрудничество Ташкента с такими структурами, как ЕАЭС и ОДКБ. В основе многолетних прочных связей наших стран те же добрые чувства, тот же дух взаимного созидания, что и в общем прошлом. Каждая прожитая бок о бок эпоха делала нас ближе. Мы вместе с другими народами Советского Союза сражались с фашизмом и внесли решающий вклад в освобождение мира от коричневой чумы. Отрадно, что и сегодня Узбекистан поддерживает нас в стремлении пресечь попытки сфальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги создания ООН", — подчеркнул Владимир Тюрденев.

Тюрденев заметил, что сейчас отношения Москвы и Ташкента носят стратегический характер, а тон им задают личные дружественные связи двух лидеров - Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Российский посол напомнил, что в этом году президентам двух стран предстоит встретиться на саммитах ШОС и СНГ в Санкт-Петербурге и Ташкенте, а важнейшим политическим событием двусторонней повестки станет готовящийся визит главы Узбекистана в Москву.

Он добавил, что в текущем году будет широко отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне, поэтому Российская Федерация будет рада видеть руководство Узбекистана 9 мая на торжествах в Москве.

Подробнее выступление главы российской дипмиссии в Ташкенте слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.