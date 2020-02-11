Блинкин о преимуществах электронной системы транзитных автоперевозок

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин рассказал о выгодах от внедрения технологий электронного документооборота в грузоперевозках.

В Узбекистане к 2021 году планируется внедрить систему оформления таможенного транзита книжки международной дорожной перевозки (МДП) Carnet TIR в электронном виде.

Традиционные бумажные путевые листы достаточно сложно проверять, а кроме того — это огромный простор для жульничества, отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

"При переходе от традиционной бумажной оболочки к цифровой возникает новый транспортный мир. В масштабах страны упорядочивается система внутренних перевозок, появляется дополнительная возможность экономить. Происходит упорядочивание участников перевозочного процесса, субстандартные — исключаются. Это уже честная конкуренция", — сказал Михаил Блинкин.

Отвечая на вопрос о том, реальные ли сроки определили власти Узбекистана для перевода системы транзитных автоперевозок на "цифру", эксперт отметил, что это "вопрос менеджмента и денег".

"Страна небольшая. Может, и перейдут", — сказал Блинкин.

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