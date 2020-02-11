Блинкин о преимуществах электронной системы транзитных автоперевозок

В Узбекистане к 2021 году планируется внедрить систему оформления таможенного транзита книжки международной дорожной перевозки (МДП) Carnet TIR в электронном виде.
Традиционные бумажные путевые листы достаточно сложно проверять, а кроме того — это огромный простор для жульничества, отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.
Отвечая на вопрос о том, реальные ли сроки определили власти Узбекистана для перевода системы транзитных автоперевозок на "цифру", эксперт отметил, что это "вопрос менеджмента и денег".
"Страна небольшая. Может, и перейдут", — сказал Блинкин.
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