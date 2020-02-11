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Михаил Блинкин
© Sputnik / Евгений Биятов

Блинкин о преимуществах электронной системы транзитных автоперевозок

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200211/13440453/Blinkin-o-preimuschestvakh-elektronnoy-sistemy-tranzitnykh-avtoperevozok.html

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин рассказал о выгодах от внедрения технологий электронного документооборота в грузоперевозках.

В Узбекистане к 2021 году планируется внедрить систему оформления таможенного транзита книжки международной дорожной перевозки (МДП) Carnet TIR в электронном виде.

Традиционные бумажные путевые листы достаточно сложно проверять, а кроме того — это огромный простор для жульничества, отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин.

Автомобили на границе
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан к 2021 году переведет на "цифру" систему транзитных автоперевозок
"При переходе от традиционной бумажной оболочки к цифровой возникает новый транспортный мир. В масштабах страны упорядочивается система внутренних перевозок, появляется дополнительная возможность экономить. Происходит упорядочивание участников перевозочного процесса, субстандартные — исключаются. Это уже честная конкуренция", — сказал Михаил Блинкин.

Отвечая на вопрос о том, реальные ли сроки определили власти Узбекистана для перевода системы транзитных автоперевозок на "цифру", эксперт отметил, что это "вопрос менеджмента и денег".

"Страна небольшая. Может, и перейдут", — сказал Блинкин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
таможенники, Таможня, цифровые технологии, Экономика, Узбекистан



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