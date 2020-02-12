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Эксперт РАНХиГС Егор Иванков
Фото предоставлено Егором Иванковым

Иванков о том, как России и РУз повысить эффективность товарно-денежного обмена

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200212/13450934/Ekspert-o-tom-kak-Rossii-i-RUz-povysit-effektivnost-tovarno-denezhnogo-obmena.html

Член Координационного совета Финансово-банковской ассоциации (ФБА), эксперт РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков отметил, что Россия и Узбекистан имеют достаточно большой потенциал в товарно-денежном обмене, однако есть ряд трудностей.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, во многом парализовала транспортную систему Китая, общественную жизнь во многих городах, а также оказала влияние на торговлю и экономику страны. По словам эксперта РАНХиГС Егора Иванкова, товары в настоящее время останавливают и на узбекско-китайской границе. Тем временем у российских производителей появляется больше возможностей для экспорта, отметил он. Однако чтобы воспользоваться ими, нужно решить ряд проблем.

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© Ruptly . /Sputnik
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"На сегодня товарно-денежные потоки, к сожалению, разорваны: товары идут отдельно, деньги - отдельно. Между субъектами бизнеса есть много сложностей, нет сбалансированности. Кроме того, отсутствует прозрачность в ценообразовании продуктов, стоимость формируется хаотично. Невозможно прогнозировать ни экспортные, ни импортные потоки, — сказал Иванков. — Необходимо, на мой взгляд, создавать рыночные модели, которые позволят предпринимателям сохранить норму прибыли и упростить процессы, связанные с таможенным оформлением, логистикой, налоговыми отношениями".

По его словам, российская сторона предложила использовать модель администрирования встречных товарно-денежных потоков с задействованием имеющейся инфраструктуры.

"Данная модель дает хорошую оптимизацию и диверсифицирует для всех участников курсовые риски. Благодаря консолидации потоков на такой инфраструктуре появляется в том числе прозрачность в товарно-денежном обмене", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что это "не попытка создать монополию, а просто альтернативный вариант использования всех возможных инструментов".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
деньги, товары, Экономика, Россия, Узбекистан



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