Иванков о том, как России и РУз повысить эффективность товарно-денежного обмена

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, во многом парализовала транспортную систему Китая, общественную жизнь во многих городах, а также оказала влияние на торговлю и экономику страны. По словам эксперта РАНХиГС Егора Иванкова, товары в настоящее время останавливают и на узбекско-китайской границе. Тем временем у российских производителей появляется больше возможностей для экспорта, отметил он. Однако чтобы воспользоваться ими, нужно решить ряд проблем.
По его словам, российская сторона предложила использовать модель администрирования встречных товарно-денежных потоков с задействованием имеющейся инфраструктуры.
"Данная модель дает хорошую оптимизацию и диверсифицирует для всех участников курсовые риски. Благодаря консолидации потоков на такой инфраструктуре появляется в том числе прозрачность в товарно-денежном обмене", — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что это "не попытка создать монополию, а просто альтернативный вариант использования всех возможных инструментов".
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