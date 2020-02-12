Пересядут ли высшие чиновники Узбекистана на отечественные авто — мнение эксперта

Министерство транспорта и Министерство финансов Узбекистана должны до 1 июня 2020 года разработать и внести на утверждение в Кабмин порядок определения лимита количества легковых служебных автомобилей в госучреждениях, а также закрепления за руководящими работниками служебных автомобилей в зависимости от класса.
Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин, в ситуации с выделением автомобилей чиновникам есть несколько подходов. Первый — когда служебный транспорт получает только высшее руководство, а все остальные работники используют преимущественно такси, с которым заключен договор. Второй — когда на балансе у каждого органа власти есть достаточное количество транспортных средств, и они эксплуатируются.
В Узбекистане, считает автоэксперт, ситуация для высших чиновников не изменится — для них продолжат закупать премиальные немецкие машины: запуск производства нового авто — это серьезные инвестиции, проще приобрести за границей.
"А для чиновников рангом ниже и для хозяйственно-бытовых нужд органов власти будут приобретать автомобили UzAuto", — сказал Шапарин.
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