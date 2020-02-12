Пересядут ли высшие чиновники Узбекистана на отечественные авто — мнение эксперта

В Узбекистане идет разработка нового механизма выделения служебных машин госучреждениям. Вице-президент Национального автомобильного союза России, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Шапарин рассказал об опыте других стран в этом вопросе.

Министерство транспорта и Министерство финансов Узбекистана должны до 1 июня 2020 года разработать и внести на утверждение в Кабмин порядок определения лимита количества легковых служебных автомобилей в госучреждениях, а также закрепления за руководящими работниками служебных автомобилей в зависимости от класса.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин, в ситуации с выделением автомобилей чиновникам есть несколько подходов. Первый — когда служебный транспорт получает только высшее руководство, а все остальные работники используют преимущественно такси, с которым заключен договор. Второй — когда на балансе у каждого органа власти есть достаточное количество транспортных средств, и они эксплуатируются.

"В России ситуация специфическая, поскольку есть еще один путь. У нас многие автомобили недоступны для закупок органами госвласти, потому что производятся не в РФ, и потому их берут в аренду вместе с водителем. Таких тендеров проводится очень много, — сказал Шапарин. — Логично, что госзакупки используются как один из инструментов поддержки локальной промышленности. Но в Узбекистане есть только UzAuto, и проблема в том, что там нет ничего подходящего для чиновников высокого ранга. Но, например, во Франции существует традиция демократичного потребления, когда даже президенты ездят на машинах среднего класса, типа Citroen DS5. А министры достаточно долго использовали Peugeot 308. В Германии же ездят на седанах S-класса, например, Audi A8".

В Узбекистане, считает автоэксперт, ситуация для высших чиновников не изменится — для них продолжат закупать премиальные немецкие машины: запуск производства нового авто — это серьезные инвестиции, проще приобрести за границей.

"А для чиновников рангом ниже и для хозяйственно-бытовых нужд органов власти будут приобретать автомобили UzAuto", — сказал Шапарин.

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