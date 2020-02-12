Что будет с сельским хозяйством Узбекистана при вступлении в ЕАЭС — мнение

Директор Агентства по развитию виноградства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства Узбекистана Отабек Мустафаев оценил влияние интеграционных процессов на экономику республики, в частности, в случае присоединения страны к ЕАЭС и ВТО.

"Что касается ЕАЭС, то сейчас создана экспертная группа, которая взвешивает все плюсы и все риски. На мой взгляд, винодельческая отрасль Узбекистана, да и весь сельхозэкспорт только выиграют от этой интеграции. У нас благоприятные климатические условия, которые позволяют выращивать конкурентную, экологически чистую и качественную плодоовощную продукцию. Если говорить конкретно о виноградниках, то в республике немало подходящих для них зон, где можно получить подходящее сырье для вина, особенно сухих сортов", — отметил Мустафаев, добавив, что интеграция в Евразийский экономический союз сняла бы ряд технических, административных и тарифных барьеров, открыв 150-миллионный рынок для узбекской продукции.

На проходящей в Москве международной выставке "Продэкспо-2020" узбекский стенд, организованный при содействии посольства республики, был представлен в том числе винодельческой продукцией. Глава профильного агенства подчеркнул, что для развития этой отрасли, да и в целом сельского хозяйства страны интеграционные проекты пошли бы на пользу, но есть много нюансов.

Со вступлением в ВТО, по его словам, ситуация обстоит сложнее. По этому вопросу также проводится всесторонняя работа в ведомствах и министерствах, но членство во Всемирной торговой организации влечет за собой более коренные реформы в целом ряде отраслей.

"Тут на одних тарифах далеко не уедешь - нужно менять стандарты качества, чтобы они соответствовали европейским и общемировым. Зато мы получим защиту от низкопробной продукции и выход со своими товарами на мировой рынок Европы, Азии и других континентов", — заключил глава Агенства по развитию виноделия.

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