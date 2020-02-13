Что влияет на цену нефти и чего ждать в 2020-м — мнение эксперта

Какие аспекты будут в центре внимания на чрезвычайной встрече представителей стран – экспортеров нефти, рассуждает эксперт в сфере энергетики Вячеслав Кулагин.

Чрезвычайная встреча в формате ОПЕК+ (страны – экспортеры нефти и Россия) пройдет 14-15 февраля. Мировые цены на нефть упали до минимума с начала 2020 года, одна из причин — сокращение потребления нефти в Китае.

О том, что еще влияет на формирование цен, в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН, директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.

"Помогли рынку (невольно помогли) Венесуэла, которая достаточно сильно сократила добычу, и неопределенность, которая присутствует в Ливии. Понятно, что те объемы, которые есть сейчас, гораздо ниже, чем были до военных действий. Ожидали многие ухода Ирана, но он не уходит, держится. Конечно, держится поменьше тех возможностей, которые без санкций США могли быть, но на относительно стабильный уровень они вышли", ― отмечает эксперт.

По его словам, в выигрыше в итоге США, которые колоссально в последние годы нарастили добычу. Там дальше развивается транспортная структура, обеспечивающая вывоз этой нефти. Также в плюсе Норвегия и Великобритания, которые смогли подрастить добычу. А вот падение спроса в Китае связано с сокращением транспортного потока из-за коронавируса.

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"Вирус охватывает не только Китай, но и соседние страны. И там транспортные потоки тоже начали сокращаться. Думаю, негативную динамику в этом году увидим и по России. Последствия не ограничиваются Китаем в части спроса, находятся гораздо шире", ― говорит Кулагин.

Комментарий руководителя отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслава Кулагина слушайте в нашем подкасте.