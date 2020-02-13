Мансуров: Таджикистан не ожидает массового отъезда узбекских студентов

Проректор по международным связям Российско-Таджикского (славянского) университета Умед Мансуров прокомментировал известие о переводе узбекских студентов в вузы родной страны.

Узбекистан заявил о готовности предоставить возможность желающим, обучающимся в высших учебных заведениях Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана, перевестись в вузы республики. Ранее узбекские студенты не имели такой возможности.

По словам проректора по международным связям Российско-Таджикского (славянского) университета Умеда Мансурова, вряд ли стоит ожидать массового оттока узбекских студентов, поскольку учебная нагрузка в вузах уже распределена на весь год.

"Ряд узбекских студентов из нашего вуза уехали в Узбекистан в надежде, что их переведут, но я скептически к этому отношусь. Не думаю, что у них это получится. У нас немного уехало (студентов. - Sputnik)... около 15% от граждан Узбекистана, которые здесь обучаются", - отметил Мансуров в интервью Sputnik Таджикистан.

По его словам, есть определенный порядок перевода, который необходимо соблюсти. В частности, требуется согласие двух ректоров - и узбекского, и таджикского.

"Формулировка должна быть - отчислить студента в связи с переводом в другой вуз. В данном случае эти процедуры не соблюдены, порядок перевода нарушается", - пояснил проректор.

По его словам, в 34-х миллионом Узбекистане было всего 60 высших учебных заведений, тогда как в 9-ти миллионном Таджикистане - 40 вузов. Это, как отметил Мансуров, порождает большую конкуренцию среди абитуриентов при поступлении в узбекские вузы.

Жители Сухадаринской области Узбекистана со времен СССР приезжали учиться в Таджикистан. Узбекская молодежь выбирала Политехнический, медицинский институты, Национальный университет.

После того, как открыли границы, поток узбекских студентов хлынул с новой силой. В основном, студенты выбирают для изучения такие дисциплины, как русская филология, лингвистика, биология и химия.

По мнению Мансурова, проблема оттока иностранных студентов вряд ли коснется его университета, поскольку данный вуз выдает диплом российского образца, что востребовано среди узбекских учащихся.