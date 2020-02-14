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Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.

Неъматов: визит Помпео в Ташкент не противоречит интересам третьих стран

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (93)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200214/13467839/Nematov-vizit-Pompeo-v-Tashkent-ne-protivorechit-interesam-tretikh-stran.html

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов рассказал о ситуации с коронавирусом и о тех мерах, которые предпринимает Ташкент совместно с коллегами из КНР. Также дипломат призвал спокойно воспринимать контакты республики с США.

На пресс-конференции в Ташкенте представитель внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Ташкент вызвал большой резонанс и некоторые опасения со стороны других партнеров Узбекистана.

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"Хочу сразу подчеркнуть, что сотрудничество Ташкента с одной страной не противоречит контактам с другими государствами, а визиты высокопоставленных лиц той или ной державы и переговоры на высоком уровне не направлены против интересов третьих стран. Мы руководствуемся исключительно своими национальными интересами и поддерживаем дружественные связи и с Российской Федерацией, и с США, и с Китаем. Тут никакого противоречия нет", — заявил Неъматов.

Комментируя заявление госсекретаря США о неготовности инфраструктуры Казахстана и Узбекистана противостоять смертоносному коронавирусу из Китая, дипломат подчеркнул, что с самого начала эпидемии МИД республики совместно с коллегами из КНР и другими странами оказывает всю необходимую помощь и поддержку своим гражданам, находящимся за рубежом.

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Sputnik / Дильшода Рахматова
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"Насколько нам известно, ситуация сейчас взята под контроль и распространение инфекции пошло на спад, как нам сообщают китайские коллеги. Мы своими самолетами эвакуировали более 500 наших граждан. Кроме того, еще более 2 тысячам узбекистанцев оказана помощь другими странами. Наше консульство и посольство в Китае на постоянной связи с соотечественниками, мы продолжаем активную работу по борьбе с этой общей угрозой", — заверил первый замминистра иностранных дел. 

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (93)
Теги:
Майк Помпео, коронавирус, Китай, США, Узбекистан



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