Неъматов: визит Помпео в Ташкент не противоречит интересам третьих стран

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов рассказал о ситуации с коронавирусом и о тех мерах, которые предпринимает Ташкент совместно с коллегами из КНР. Также дипломат призвал спокойно воспринимать контакты республики с США.
Неъматов прокомментировал визит Помпео в Ташкент и ситуацию с коронавирусом в КНР
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На пресс-конференции в Ташкенте представитель внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Ташкент вызвал большой резонанс и некоторые опасения со стороны других партнеров Узбекистана.
"Хочу сразу подчеркнуть, что сотрудничество Ташкента с одной страной не противоречит контактам с другими государствами, а визиты высокопоставленных лиц той или ной державы и переговоры на высоком уровне не направлены против интересов третьих стран. Мы руководствуемся исключительно своими национальными интересами и поддерживаем дружественные связи и с Российской Федерацией, и с США, и с Китаем. Тут никакого противоречия нет", — заявил Неъматов.
"Насколько нам известно, ситуация сейчас взята под контроль и распространение инфекции пошло на спад, как нам сообщают китайские коллеги. Мы своими самолетами эвакуировали более 500 наших граждан. Кроме того, еще более 2 тысячам узбекистанцев оказана помощь другими странами. Наше консульство и посольство в Китае на постоянной связи с соотечественниками, мы продолжаем активную работу по борьбе с этой общей угрозой", — заверил первый замминистра иностранных дел.