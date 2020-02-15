Как простить старые обиды своим родителям

О том, есть ли у детей право не прощать обиды родителям и может ли человек полноценно жить с непрощенной обидой рассказывает гештальт-терапевт. А в завершение специалист раскроет метод, который поможет "разрешить" эту проблему.

Как не провести всю жизнь, сваливая свои взрослые неудачи на родителей и плохое детство? Обязаны ли вы простить родителей и можете ли?

Как перестают общаться и не общаются десятилетиями дети и родители, как бабушки и дедушки ни разу не видят внуков из-за детских обид своих детей? И возможно, каждый считает себя правым, но от правоты, как правило, нет счастья, правоту можно только гордо утащить с собой в могилу.

А от прощения, принятия, и хоть маленькой, но любви, счастье есть. Как говорить с родителями о прошлом? Есть ли у обиды срок давности? Как простить умершего родителя?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Татьяной Эварницкой, которая держит обиду на отца, разбираемся, имеют ли дети право не прощать своих родителей и в каких ситуациях лучше отпустить прошлое?

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