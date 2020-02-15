Не верю! Письмо Трампа, нашествие волков, искусственный вирус

Правда ли, что Трамп передал Лукашенко письмо, где предлагает Беларуси за три года вступить в ЕС, НАТО и ВТО и кредит на $25 млрд? Возможно ли, что коронавирус выведен искусственно? Мем с Киану Ривзом в украинском учебнике истории – случайная ошибка или задумка автора?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали. В новом эпизоде со слухами разбираемся вместе с руководителем русской ленты РИА Новости Еленой Глушаковой.

02:10 ― новая "Речь Посполитая", вступление в ЕС и НАТО и 25 млрд: было ли письмо Трампа Лукашенко;

05:30 ― сближение Лукашенко с США и замена российской нефти. Блеф, шантаж, или все серьезно?

09:52 ― как фотожаба с Киану Ривзом оказалась в украинском учебнике по истории;

13:00 ― коронавирус и последствия фейков: как развалилась версия о его искусственном происхождении;

17:13 ― "В регион мигрирует голодная стая волков": кто на самом деле на видеозаписи, которую пересылают в мессенджерах;

20:15 ― Джонни Депп и Эмбер Херд: часто ли обвинения в насилии - правда, когда речь об известных людях.

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