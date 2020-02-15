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Как вы это делаете
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"Как вы это делаете?!" Правда и мифы о Московском зоопарке

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200215/13471569.html

Ответы на самые распространенные вопросы о московском зоопарке - прямо сейчас в нашем подкасте. У микрофона - человек, который, в буквальном смысле, поименно знает каждого обитателя одного из самых крупных парков животных.

Зачем попугаи демонтируют камеры наблюдения? Что знают киперы, входя в клетки с опасными животными?

Глава Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывает, почему папы теряют детей в зоопарке и чем животные похожи на людей. А ещё как устроен обмен животными между зоопарками, почему немощных животных оставляют на публике и как обеспечить им достойную старость?
Накануне 156-летия Московского зоопарка его генеральный директор Светлана Акулова отвечает на сложные, но важные вопросы:
00:40 Чиновница или любитель животных: кто она?

01:55 Засовывали в еду гвозди и стекла, опускали детей за ноги в клетки — как раньше вели себя посетители и что изменилось теперь

03:10 Почему нельзя кормить животных в зоопарке принесённой едой
04:25 Пингвины выстраиваются в очередь за едой, а голуби воруют корм для уток: про харизму животных
06:45 Обезьяны разыгрывают посетителей, попугаи демонтируют видеокамеры — какие животные самые умные?
11:25 "Для них это не работа". Кто такие киперы?

12:30 Как Московский зоопарк привёз Динь-Динь и Жуи: про "пандодипломатию" и бамбук из Сычуани
20:50 "Панда вышла на большую грузинскую": как едва не сбежала Динь-Динь
24:40 "Достойная старость": почему немощных животных оставляют на публике и что делать, если они неизлечимо больны
29:15 Хоспис, кладбище, крематорий: новые проекты зоопарка

33:00 Передвижные цирки и контактные зоопарки: как помочь животным, попавшим в беду
40:10 Зачем нужны показательные кормления?
41:35 "Зоопарк — это не бизнес": на чём они зарабатывают
43:30 Золотые обезьяны, гигантский муравьед и бинтуронг ("котомедведь"). Каких животных ожидают в Московском зоопарке в этом году

45:38 Отловы китообразных и убитый жираф: тревожное будущее зоопарков
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