Как научить детей уживаться друг с другом

Как подготовить первого ребенка к рождению второго? Как выстроить отношения между сиблингами? Как братья и сестры влияют на формирование поведения друг друга? Можно ли любить детей одинаково?

Разбираемся, существует ли идеальная возрастная разница между сиблингами и почему выросшие братья и сестры перестают общаться, хотя были дружны в детстве.

Об этом Настя и Лина говорят с кризисным и клиническим психологом, экспертом благотворительной организации "Журавлик" Марией Зеленовой.

2:15 ― сколько людей в мире считает, что братья и сестры – самые близкие люди, а сколько их ненавидят;

2:50 ― что чувствуют первенцы, когда в семье появляется еще один ребенок;

6:35 ― что себе представляют дети, когда им говорят, что у них скоро будет брат или сестра;

7:20 ― как подготовить первого ребенка к рождению второго;

8:00 ― как привлечь старшего к помощи с новорожденным братом или сестрой;

10:15 ― получатся ли отношения без ревности и почему сиблинги не обязаны любить друг друга;

12:40 ― почему сиблинги дерутся и ссорятся;

13:15 ― как разделить родительское внимание между детьми;

16:15 ― существует ли идеальная разница между сиблингами;

19:45 ― как разрешить конфликт и объединить враждующих сиблингов;

23:55 ― как порядок рождения влияет на поведение и личность детей;

26:30 ― какие преимущества есть у тех, кто вырос в большой семье;

28:30 ― а можно ли любить детей одинаково, особенно если их несколько;

30:10 ― почему некоторые братья и сестры, вырастая, становятся друг другу чужими.

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