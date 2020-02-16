"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

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Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху". Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!"?