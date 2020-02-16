"Кто есть ху", загогулина и черномырдинки: как рождались цитаты 90-х

А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.
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Самые яркие фразы российских политиков 90-х, оставшиеся в истории – ельцинская "загогулина", "не так сели", черномырдинки, горбачевское "кто есть ху". Откуда взялась фраза "во всем виноват Чубайс!"?
А Ельцин на самом деле не говорил фразу "Я устал. Я ухожу" в своем новогоднем обращении.
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Данные приборы позволяют выявить заболевание за два часа. Поставки начнутся в ближайшее время. О стоимости сделки не сообщается.
Представители мэрии города Душанбе прибыли с деловым визитом в Узбекистан и ознакомились с деятельностью предприятий "Узавтосаноата".
В Узбекистане регулярно сообщают о случаях продажи родителями своих детей. Суммы, которые просят у покупателей, могут превышать $9000.
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