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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Юшков: Польша пытается остановить "Северный поток-2"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200217/13478440/Yushkov-Polsha-otkrovenno-pytaetsya-ostanovit-Severnyy-potok-2.html

Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассуждает на тему дела о Nord Stream-2.

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у "Газпрома" данные по делу о Nord Stream-2 в рамках проведения расследования о финансировании проекта.

"И "Газпрому", и Engie надо указать на то, что у польского антимонопольного комитета нет полномочий для рассмотрения подобных дел. То есть нигде не запрещено предоставлять кредит "Газпрому". Даже санкций таких нет. С какой стати польский антимонопольный орган решает вопрос о кредитовании французской компании и оператора Nord Stream-2, который не зарегистрирован в Польше?" - сказал эксперт в эфире радио Sputnik. 

По его словам, с подобным запросом к "Газпрому" еще вправе обратиться антимонопольная служба всего Евросоюза, но никак не одна Польша.

Также Юшков считает, что действия польского антимонопольного комитета - откровенная попытка остановить проект "Северный поток-2". На самом же деле полномочий для рассмотрения дела Nord Stream-2 у комитета нет.

Теги:
Аудио, радио



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