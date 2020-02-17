Юшков: Польша пытается остановить "Северный поток-2"

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у "Газпрома" данные по делу о Nord Stream-2 в рамках проведения расследования о финансировании проекта.

"И "Газпрому", и Engie надо указать на то, что у польского антимонопольного комитета нет полномочий для рассмотрения подобных дел. То есть нигде не запрещено предоставлять кредит "Газпрому". Даже санкций таких нет. С какой стати польский антимонопольный орган решает вопрос о кредитовании французской компании и оператора Nord Stream-2, который не зарегистрирован в Польше?" - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, с подобным запросом к "Газпрому" еще вправе обратиться антимонопольная служба всего Евросоюза, но никак не одна Польша.

Также Юшков считает, что действия польского антимонопольного комитета - откровенная попытка остановить проект "Северный поток-2". На самом же деле полномочий для рассмотрения дела Nord Stream-2 у комитета нет.