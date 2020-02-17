Эксперт рассказала о том, как помочь ребенку выбрать будущую профессию

При выборе профессии ребенка надо учитывать не только желания, но и то, способен ли он набрать необходимые баллы на экзаменах, убеждена эксперт в области образования Нигяр Гадашева.

Чтобы помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии, важно не только теоретически объяснять ему о том, какой должна быть "работа будущего", но и на собственном примере показывать, что, в первую очередь, важно получать удовольствие от своего дела.

Эксперт в области образования, профконсультант инновационного образовательного центра "Дерс еви" Нигяр Гадашева рассказывает в интервью Sputnik Азербайджан о том, как выбрать будущую профессию ребенка.

Век учи – век учись: педагог о новых школах, тестах и трудностях взросления >>

"Профессии делятся на "престижные" и "непрестижные", и объяснить это родителю порой бывает очень сложно. Нередко родители хотят, чтобы их ребенок стал врачом, юристом или получил профессию, которая не по его части.

Но показав плюсы той или иной профессии, можно добиться того, чтобы родители меняли свое мнение", - отметила Гадашева.