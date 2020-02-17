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Нигяр Гадашева
Sputnik / Irade JELIL

Эксперт рассказала о том, как помочь ребенку выбрать будущую профессию

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200217/13481080.html

При выборе профессии ребенка надо учитывать не только желания, но и то, способен ли он набрать необходимые баллы на экзаменах, убеждена эксперт в области образования Нигяр Гадашева.

Чтобы помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии, важно не только теоретически объяснять ему о том, какой должна быть "работа будущего", но и на собственном примере показывать, что, в первую очередь, важно получать удовольствие от своего дела.

Эксперт в области образования, профконсультант инновационного образовательного центра "Дерс еви" Нигяр Гадашева рассказывает в интервью Sputnik Азербайджан о том, как выбрать будущую профессию ребенка.

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Школьная форма
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"Профессии делятся на "престижные" и "непрестижные", и объяснить это родителю порой бывает очень сложно. Нередко родители хотят, чтобы их ребенок стал врачом, юристом или получил профессию, которая не по его части.

Но показав плюсы той или иной профессии, можно добиться того, чтобы родители меняли свое мнение", - отметила Гадашева.




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