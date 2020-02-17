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Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, хоккеист Александр Якушев
© Sputnik / Сергей Гунеев

Мы так после победы на ЧМ не волновались, как в Ташкенте — Александр Якушев

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200217/13483639/My-tak-posle-pobedy-na-ChM-ne-volnovalis-kak-v-Tashkente--Aleksandr-Yakushev.html

Легенда советского и российского хоккея, заслуженный тренер России Александр Якушев в числе других звезд спорта получил ключи от квартиры в Ташкенте от президента Узбекистана.

На торжественной церемонии, которая состоялась в столице Узбекистана, прославленный хоккеист не скрывал своего волнения.

"Для нас это стало неожиданностью. Мы очень тронуты такой заботой и вниманием президента Узбекистана к нашим спортивным заслугам. Поверьте, это очень волнительно. Мы так после победы на чемпионате мира не волновались. Я хочу от души поблагодарить и президента страны, и руководство Ташкента за этот подарок", — признался Александр Якушев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Со своей стороны он пообещал приложить все силы для развития и популяризации зимних видов спорта в республике, прежде всего, хоккея. Якушев добавил, что ташкентский "Хумо" достойно выступил в дебютном для себя сезоне ВХЛ и будет сражаться в плей-офф турнира.

"Я уверен, что с каждым годом эта команда будет играть все сильнее и сильнее. А следующим этапом развития должно стать выступление ташкентцев в Континентальной хоккейной лиге. Тем более, учитывая, что "Хумо" имеет такой прекрасный ледовый дворец", — заключил легендарный хоккеист.

Хоккей. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Александр Вильф
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Торжественное открытие ледовой арены "Хумо" состоялось в апреле прошлого года. На грандиозное шоу прибыли звезды мирового спорта, в том числе легенды советского и российского хоккея и фигурного катания. Выступая на церемонии, президент Узбекистана высказался за то, чтобы подарить выдающимся спортсменам квартиры в Ташкенте, чтобы они могли приезжать в республику не просто как гости, а как полноценные друзья. Кроме того, глава государства инициировал более тесное взаимодействия со спортсменами для развития зимних видов спорта в Узбекистане.

Теги:
Александр Якушев, спорт, Хоккейный клуб "Хумо", Шавкат Мирзиёев, хоккей, Узбекистан



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