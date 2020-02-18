Эксперт: позиции стран ЕАЭС по стратегии экономической интеграции сближаются

В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялось совещание членов Совета ЕЭК (вице-премьеров правительств государств-членов ЕАЭС). Участники совещания обсудили и согласовали значимые меры и механизмы, вошедшие в проект документа, который определяет стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Позиции стран-членов ЕАЭС по дальнейшему развитию экономической интеграции сближаются в ходе обсуждений, считает директор департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно.

Между тем он отметил, что было много несогласованных пунктов документа. В частности, появились новые направления деятельности, которые не отражены в действующем соглашении.

"Могу назвать новые направления деятельности, которые не прописаны (в действующем документе. – Sputnik): "зеленые" технологии, возобновляемые источники энергии, экономические аспекты в сферах здравоохранения, туризма, образования, науки. Этого нет на сегодняшний день в договоре ЕАЭС", - сказал эксперт в диалоге со Sputnik Армения.

По его словам, до сих пор не урегулированы некоторые вопросы, связанные с действующим таможенным законодательством в ЕАЭС, созданием единой системой в сфере таможенного транзита товаров и так далее.

По мнению Шухно, все эти вопросы активно обсуждаются, поскольку страны пока еще не пришли к единой позиции.

"Работа идет в очень конструктивном ключе. Многие позиции согласовываются. Но главное, на что нацелена стратегия, - это устранение барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле товарами и в остальных сегментах в создании единого экономического пространства", - подчеркнул директор департамента развития интеграции ЕЭК.

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