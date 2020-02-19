Представитель авиакомпании из РФ рассказал об условиях работы в Узбекистане

Заместитель генерального представителя авиакомпании "Якутия" в Узбекистане Рустам Ачилов рассказал о планах авиаперевозчика на ближайшее время и пояснил, почему рынок чартеров в республику для него не так актуален.

В Ташкенте проходит Первый Международный авиафорум. Представители десятков авиакомпаний из России, Центральной Азии и других регионов мира обсуждают в узбекской столице перспективы дальнейшего взаимодействия.

Первый Международный авиационный форум стартовал в Ташкенте >>

По словам заместителя генерального представителя авиакомпании "Якутия" Рустама Ачилова, сегодня республика предоставляет зарубежным партнером вполне комфортные условия для работы, что повышает и объем перевозок, и прибыль компаний.

"За последний год были снижены авиационные сборы, а также стоимость наземного обслуживания. Все это положительно сказывается на прибыли авиакомпании. У нас давно выполняются региональные авиарейсы Ташкент-Иркутск-Якутск и обратно для желающих посетить озеро Байкал. Даже в средний сезон загруженность самолетов около 80%. Сейчас мы намерены привлечь новых пассажиров на Дальний Восток", — рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан Рустам Ачилов.

Он добавил, что Узбекистан заинтересован в привлечении новых перевозчиков, в том числе льготами и скидками для чартерных рейсов, однако не всем авиакомпаниям такой механизм интересен.

"Мы, например, больше сосредоточены на регулярных рейсах, обкатанных месяцами и годами. У чартеров есть свои издержки: нестабильная загруженность самолетов, а отсюда и финансовые потери. Но, я думаю, для тех перевозчиков, которые специализируются именно на чартерах, предложенные меры поддержки могут быть вполне интересны", — считает представитель авиакомпании "Якутия".

В ходе форума вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что республика продолжает работу по снижению барьеров и издержек для авиакомпаний, снижая тарифы и предоставляя субсидии. Так, на каждый чартерный борт вместимостью 300 пассажиров страна готова компенсировать перевозчику до 15 тысяч долларов в низкий сезон и 6 тысяч долларов в пик посещаемости.