Представитель авиакомпании из РФ рассказал об условиях работы в Узбекистане

Первый Международный авиационный форум стартовал в Ташкенте >>
По словам заместителя генерального представителя авиакомпании "Якутия" Рустама Ачилова, сегодня республика предоставляет зарубежным партнером вполне комфортные условия для работы, что повышает и объем перевозок, и прибыль компаний.
"За последний год были снижены авиационные сборы, а также стоимость наземного обслуживания. Все это положительно сказывается на прибыли авиакомпании. У нас давно выполняются региональные авиарейсы Ташкент-Иркутск-Якутск и обратно для желающих посетить озеро Байкал. Даже в средний сезон загруженность самолетов около 80%. Сейчас мы намерены привлечь новых пассажиров на Дальний Восток", — рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан Рустам Ачилов.
Он добавил, что Узбекистан заинтересован в привлечении новых перевозчиков, в том числе льготами и скидками для чартерных рейсов, однако не всем авиакомпаниям такой механизм интересен.
В ходе форума вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что республика продолжает работу по снижению барьеров и издержек для авиакомпаний, снижая тарифы и предоставляя субсидии. Так, на каждый чартерный борт вместимостью 300 пассажиров страна готова компенсировать перевозчику до 15 тысяч долларов в низкий сезон и 6 тысяч долларов в пик посещаемости.