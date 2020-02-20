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Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Виктория Перская
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Эксперт: больших потерь в экономике ЕАЭС от коронавируса быть не должно

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (107)
12 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200220/13508011.html

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская рассказала об экономических последствиях эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус обязательно окажет влияние на мировую экономику, отметила директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская.

По ее подсчетам, общие потери от продолжающейся вспышки коронавируса могут составить 300-500 миллиардов долларов, или около 1% мирового ВВП.

Это при условии, что эпидемия пойдет на спад в конце февраля-начале марта.

"В отношении стран ЕАЭС мы ожидаем, что в экономическом смысле может быть какая-то корректировка, однако больших потерь по итогам года быть не должно. Инфраструктурные проекты, которые реализуются странами ЕАЭС вместе с Китаем, не останавливаются, потому что КНР чаще всего инвестирует в проекты, а там, где задействована китайская рабочая сила, введены некоторые ограничения", — рассказала Перская в ходе видеомоста "Коронавирус в Китае: геополитическое влияние".

Она добавила, что самый большой просчет ведущих экспертов заключается в зависимости мировой экономики от одной страны — Китая.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (107)



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