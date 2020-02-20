От проекта в гараже к локомотиву экономики — история узбекского стартапера

Молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов рассказал, как наукоемкие проекты могут помочь развитию экономики целой страны.

Стартап-проект молодого ученого Амира Абидова Clean Box по производству обеззараживающих средств для использования в быту был признан самым коммерчески привлекательным и получил международное признание.

Разработка также получила грант на 800 миллионов сумов Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей Министерства инновационного развития Узбекистана.

Амиру поступило предложение стать резидентом "Сколково".

Это, по словам ученого, откроет для развития бизнеса новые горизонты. Молодой стартапер убежден, что наукоемкие проекты могут помочь развитию экономики целой страны.

"Можно открыть парикмахерскую, но для экономики большого эффекта она не даст. Или, например, маленький магазин... А это - наукоемкие, инновационные проекты. То есть, мы вкладываем свою инновационную мысль, идею в новые разработки. И это станет одним из локомотивов экономики", - отметил Абидов.

По его словам, таких стартапов, которые будут тянуть экономику вперед, в стране много.

"Рынок Узбекистана для нас является пилотным. Наша цель - выйти на глобальные рынки. Министерство инновационного развития РУз выделило средства для того, чтобы лучшие стартаперы съездили в Москву и познакомились со "Сколково" по программе "Софтлендинг", - добавил Абидов.

Он отметил, что программа дает возможность получить грант на развитие стартап-проектов и заметно расширяет возможности для развития бизнеса.

"Мы открываем фирму в РФ, которая аффилирована со "Сколково", и это дает нам очень большие льготы в плане налогообложения, таможенных процедур, то есть, много освобождений различных... таможенных сборов, например. И также поможет нам выйти на мировой рынок: это, во-первых, рынок СНГ, рынки Восточной Европы", - заявил Абидов.

Обмен опытом между российскими и узбекскими специалистами и стратегическое партнерство позволяют создавать конкурентоспособные виды продукции.

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