Эксперт: главный конкурент UzAuto Motors в России - АвтоВАЗ

Шарапов отметил, что автомобили очень хорошие: с комфортной подвеской, уютным и даже велюровым салоном.

UzAuto Motors прекратит продавать за рубежом автомобили под торговой маркой Ravon. Уже с марта текущего года машины узбекского производства будут экспортировать в Россию под брендом Chevrolet.

"Это совершенно правильно, потому что Ravon не особо прижился. Его так и не поняли у нас", - говорит независимый автоэксперт Алексей Шарапов в эфире радио Sputnik.

Стартует экспорт автомобилей под брендом Chevrolet от UzAuto Motors >>

Эксперт отметил, что данные автомобили очень хорошие: с комфортной подвеской, уютным и даже велюровым салоном.

"Это не самые плохие автомобили. Я не думаю, что у них большие возможности по обновлению модельного ряда, но этот шаг правильный. Если они хотят маленький кусочек рынка, то им надо знать конкурентов - АвтоВАЗ. За корейцами они уже не угонятся без модернизации, а других конкурентов сейчас нет", - говорит Шарапов.

Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года.

По мнению компании, работа под единым брендом откроет новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.