Фридлянд рассказал, как привлечь новых авиаперевозчиков в страну

Директор Научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ФГУП ГОСНИИ ГА, профессор МГТУ ГА Александр Фридлянд рассказал о российском опыте предоставления льгот и скидок авиакомпаниям для увеличения пассажиропотока или объемов грузов.

В Узбекистане на государственном уровне продолжается развитие авиарынка. Помимо создания новых компаний, идет работа по привлечению иностранных перевозчиков, в том числе специализирующихся на чартерных рейсах. Так при доставке самолетом в 300 кресел Узбекистан будет компенсировать от 6 до 15 тысяч долларов в зависимости от сезона.

"В России это работает через воздушные гавани, которые заинтересованы привлекать к себе больше авиакомпаний или пассажиров, поэтому формируется внутренний документ, который предоставляет скидку на наземное обслуживание бортам, к примеру, определенной взлетной массы. Параметр в 300 кресел - один из вариантов, хотя не так много лайнеров, которые смогут привозить за раз такое количество пассажиров. Тут стоит уточнить технические нюансы", — заметил Фридлянд.

По словам российского эксперта, подобная практика привлечения компаний на авиарынок страны практикуется и в РФ, но скидки предоставляют сами аэропорты.

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