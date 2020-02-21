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Директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Фридлянд рассказал, как привлечь новых авиаперевозчиков в страну

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Тема:
Первый международный авиафорум в Ташкенте (11)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200221/13516976/Fridlyand-rasskazal-kak-privlech-novykh-aviaperevozchikov-v-stranu.html

Директор Научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ФГУП ГОСНИИ ГА, профессор МГТУ ГА Александр Фридлянд рассказал о российском опыте предоставления льгот и скидок авиакомпаниям для увеличения пассажиропотока или объемов грузов.

В Узбекистане на государственном уровне продолжается развитие авиарынка. Помимо создания новых компаний, идет работа по привлечению иностранных перевозчиков, в том числе специализирующихся на чартерных рейсах. Так при доставке самолетом в 300 кресел Узбекистан будет компенсировать от 6 до 15 тысяч долларов в зависимости от сезона.

По словам российского эксперта, подобная практика привлечения компаний на авиарынок страны практикуется и в РФ, но скидки предоставляют сами аэропорты.

"В России это работает через воздушные гавани, которые заинтересованы привлекать к себе больше авиакомпаний или пассажиров, поэтому формируется внутренний документ, который предоставляет скидку на наземное обслуживание бортам, к примеру, определенной взлетной массы. Параметр в 300 кресел - один из вариантов, хотя не так много лайнеров, которые смогут привозить за раз такое количество пассажиров. Тут стоит уточнить технические нюансы", — заметил Фридлянд.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Первый международный авиафорум в Ташкенте (11)
Теги:
Чартер, авиация, Узбекистан



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