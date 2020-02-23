Не верю! Радиоактивные купюры, деанон телеграм-каналов, А(р)бидол в КНР

Почему в Телеграме любят искать авторов анонимных каналов, и как отца Чаплина связали с "Футляром от виолончели" (разбираемся вместе с каналом "Беспощадный пиарщик")?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
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Откуда это взялось – версия "Беспощадного пиарщика".
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