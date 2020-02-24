Какова ситуация с правами мусульман в РФ — муфтий Москвы презентовал доклад

"В начале данного документа мы постарались дать разъяснение о картине жизни мусульман в России, о понятии "исламофобия", которое сегодня, к сожалению, кое-где излишне политизируется. Мы также наблюдаем неиспользование тех инструментов, той законодательной базы, которая у нас есть", — отметил муфтий.

По словам Крганова, подготовка подобного доклада была продиктована необходимостью донести для общественности и для самих мусульман той ситуации, которая сложилась в России. В частности, документ призван развенчать устоявшиеся мифы и фейки по отношению к мусульманам и снизить уровень исламофобии в обществе.

Он подчеркнул, что такая аналитическая работа будет полезна не только для самих мусульман, которые порой не знают, как защищать те или иные свои права, но и для специалистов, в том числе из высших учебных заведений. Крганов подчеркнул, что крайне важно готовить профессиональных кадров, которые могли бы работать со всеми категориями граждан, объективно и конструктивно решать спорные вопросы, имеющие религиозный подтекст.

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