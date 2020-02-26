Что даст Узбекистану участие в Транскаспийском коридоре — оценка политолога

Казахстан готов предоставить Узбекистану транзитные льготы в рамках Транскаспийского коридора. По мнению директора Аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева, этот маршрут вряд ли существенно повлияет на глобальный рынок, но поможет двустороннему сотрудничеству.

Казахстан готов предоставить узбекским партнерам существенные льготы в ряде отраслей, в том числе в логистике. Кроме того, премьер-министр РК предложил Ташкенту присоединиться к Транскаспийскому транзитному коридору для наращивания объемов перевозок в Закавказье, Европу и Китай.

"Я бы не искал тут глобальной политической подоплеки - это чисто прагматический подход, направленный на увеличение взаимной торговли между Узбекистаном и Казахстаном. Казахстан заинтересован в интеграции соседей во все собственные проекты, а Ташкент, выходя из многолетней самоизоляции, рассматривает выгодные для себя формы взаимодействия. Сам рынок внутри Центральной Азии пока недостаточно большой - государства региона больше торгуют с внешними странами. Для России этот маршрут также вряд ли покажется существенной альтернативой, способной оттянуть на себя большую часть грузов и товаров", — отметил Казанцев.

По мнению российского эксперта, этот проект может принести пользу узбекско-казахстанским торгово-экономическим отношениям, но о глобальном влиянии на рынок говорить не приходится.

По его словам. это чисто региональный проект, который способен упростить логистику из конкретных областей двух соседних государств по конкретным категориям товаров и грузов. Также он может служить дополнительным логистическим коридором для Китая, заинтересованного в экспансии на рынки стран ЦА.

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