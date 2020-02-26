Что даст Узбекистану участие в Транскаспийском коридоре — оценка политолога

Казахстан готов предоставить узбекским партнерам существенные льготы в ряде отраслей, в том числе в логистике. Кроме того, премьер-министр РК предложил Ташкенту присоединиться к Транскаспийскому транзитному коридору для наращивания объемов перевозок в Закавказье, Европу и Китай.
"Я бы не искал тут глобальной политической подоплеки - это чисто прагматический подход, направленный на увеличение взаимной торговли между Узбекистаном и Казахстаном. Казахстан заинтересован в интеграции соседей во все собственные проекты, а Ташкент, выходя из многолетней самоизоляции, рассматривает выгодные для себя формы взаимодействия. Сам рынок внутри Центральной Азии пока недостаточно большой - государства региона больше торгуют с внешними странами. Для России этот маршрут также вряд ли покажется существенной альтернативой, способной оттянуть на себя большую часть грузов и товаров", — отметил Казанцев.
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