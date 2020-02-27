Долгополов оценил возможность отмены Олимпиады из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что летние Олимпийские игры — 2020, которые должны пройти в Токио, могут быть отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса. Решение может быть принято в мае.
Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов отметил, что до лета еще много времени, и никто не может предположить, как и какие страны затронет эпидемия.
При этом он отметил, что отмена крупных международных соревнований, тем более Олимпиады, — случай исключительный. Игры переносились лишь дважды в истории — из-за Первой и Второй мировых войн.
Если олимпийский цикл будет прерван, это очень подорвет олимпийское движение, считает Долгополов.
"Спортсмены готовились, подводили себя к пику формы. Что-то переделывать, настраиваться на новые соревнования — очень сложно", — отметил Николай Долгополов.
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