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Николай Долгополов
© Sputnik / Александр Натрускин

Долгополов оценил возможность отмены Олимпиады из-за коронавируса

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (123)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200227/13548531/Dolgopolov-otsenil-vozmozhnost-otmeny-Olimpiady-iz-za-koronavirusa.html

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы президент Федерации спортивных журналистов РФ Николай Долгополов отметил: пока сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что летние Олимпийские игры — 2020, которые должны пройти в Токио, могут быть отменены или перенесены из-за эпидемии коронавируса. Решение может быть принято в мае.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов отметил, что до лета еще много времени, и никто не может предположить, как и какие страны затронет эпидемия.

Страхи
© Sputnik /
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"Вирус настолько силен и опасен, что любые наши теоретические измышления, догадки — все это будет блефом. К тому же, я совершенно не уверен, что какая-то из стран, входящих в МОК, сумеет организовать Олимпиаду в такие короткие сроки. То есть если Олимпиада будет отменена, то нам придется распрощаться с привычным циклом Олимпиад с 1896 года", — сказал Долгополов в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что отмена крупных международных соревнований, тем более Олимпиады, — случай исключительный. Игры переносились лишь дважды в истории — из-за Первой и Второй мировых войн.

Если олимпийский цикл будет прерван, это очень подорвет олимпийское движение, считает Долгополов. 

"Спортсмены готовились, подводили себя к пику формы. Что-то переделывать, настраиваться на новые соревнования — очень сложно", — отметил Николай Долгополов.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (123)
Теги:
коронавирус, спорт, Олимпийские игры в Токио, Токио, Олимпиада-2020



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