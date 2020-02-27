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Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров
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"Серьезный капкан": политолог о том, чем опасны учения НАТО для Европы

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200227/13551398/Sereznyy-kapkan-politolog-o-tom-chem-opasny-ucheniya-NATO-dlya-Evropy.html

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров объяснил, к каким поворотам событий должны быть готовы европейские государства, участвующие в учениях Defender 2020.

В Европе проходят многонациональные военные учения НАТО под руководством США — Defender 2020 ("Защитник-2020"). Это самые масштабные за последние 25 лет учения на континенте. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих, из которых 20 тысяч — американцы. 

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что основной контингент прибывает на учения из-за океана, что свидетельствует о неспособности европейцев взять на себя выполнение задач, поставленных в рамках учений.

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По словам политолога, это станет дополнительным аргументом для президента США Дональда Трампа требовать от союзников повышения боеготовности в рамках совместно принятых планов не только по военным расходам, но и в сфере оперативного планирования, пишет Sputnik Грузия.

"И здесь многие европейские государства попадают в очень серьезный капкан, потому что, если они признают, что их усилия и боеготовность недостаточны, они должны будут отвечать за это дополнительными евро", — сказал Сидоров.

Ранее член научного совета Национального института исследований глобальной безопасности, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин заявил, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы таких планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Теги:
политика, военные, безопасность, Россия, Европа, НАТО



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