"Серьезный капкан": политолог о том, чем опасны учения НАТО для Европы

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров объяснил, к каким поворотам событий должны быть готовы европейские государства, участвующие в учениях Defender 2020.

В Европе проходят многонациональные военные учения НАТО под руководством США — Defender 2020 ("Защитник-2020"). Это самые масштабные за последние 25 лет учения на континенте. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих, из которых 20 тысяч — американцы.

Декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" отметил, что основной контингент прибывает на учения из-за океана, что свидетельствует о неспособности европейцев взять на себя выполнение задач, поставленных в рамках учений.

По словам политолога, это станет дополнительным аргументом для президента США Дональда Трампа требовать от союзников повышения боеготовности в рамках совместно принятых планов не только по военным расходам, но и в сфере оперативного планирования, пишет Sputnik Грузия

"И здесь многие европейские государства попадают в очень серьезный капкан, потому что, если они признают, что их усилия и боеготовность недостаточны, они должны будут отвечать за это дополнительными евро", — сказал Сидоров.

Ранее член научного совета Национального института исследований глобальной безопасности, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимир Козин заявил, что учения такого масштаба вполне могут рассматриваться как серьезные приготовления к военным действиям и даже войне.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну Североатлантического альянса. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы таких планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.