Нигора Каримбаева о пышных свадьбах: все-таки это частичка личной жизни

"Я тоже не раз видела такие свадьбы, когда столы ломятся от еды, причем, процентов 60 из этого остается, потому что все съесть просто невозможно. У нас есть очень точное и емкое выражение "увол" — то есть потраченное зря, выброшенное на ветер. В этом смысле мы, конечно, перебарщиваем иногда, так что какие-то воспитательные меры были бы полезны", — уверена Каримбаева.
В то же время она полагает, что свадьба и любое другое семейное торжество – это частичка личной жизни, а значит, человек имеет право устроить себе такой праздник, который может позволить.
По ее словам, с точки зрения исламских традиций, пропагандирующих скромность и умеренность, подобные ограничения, безусловно, полезны. Кроме того, это дополнительный доход казне от тех, кто не желает мириться с запретами и привык гулять на широкую ногу. Однако вопрос регулирования торжественных мероприятий не представляется ей первостепенным.
"В республике сейчас большие перемены во всех сферах, но остается еще и немало проблем, которые нужно решать. Не думала, что такой личной темой, как порядок проведения свадеб, займутся чуть ли ни в первую очередь", — отметила Каримбаева.
В заключение она заметила, что пока не ощущает каких-то резких изменений в поведении своих соотечественников: многие до сих пор на свой страх и риск пышно справляют торжества, не опасаясь возможных санкций.
В настоящее время готовятся поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые законодательно закрепят штрафы для организаторов пышных торжеств. Нарушителю придется заплатить не менее 11 миллионов сумов.
Комментарий Нигоры Каримбаевой слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.