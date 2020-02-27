Нигора Каримбаева о пышных свадьбах: все-таки это частичка личной жизни

Актриса, тележурналистка, ведущая свадебных торжеств в Узбекистане Нигора Каримбаева высказала свое мнение о тех мерах, которые приняты в республике для борьбы с чрезмерно пышными мероприятиями.

"Я тоже не раз видела такие свадьбы, когда столы ломятся от еды, причем, процентов 60 из этого остается, потому что все съесть просто невозможно. У нас есть очень точное и емкое выражение "увол" — то есть потраченное зря, выброшенное на ветер. В этом смысле мы, конечно, перебарщиваем иногда, так что какие-то воспитательные меры были бы полезны", — уверена Каримбаева.

Артистка поделилась личным опытом ведения свадеб в стране и согласилась с тем, что порою узбекистанцы действительно "перегибают палку", устраивая мероприятия на несколько сотен гостей.

В то же время она полагает, что свадьба и любое другое семейное торжество – это частичка личной жизни, а значит, человек имеет право устроить себе такой праздник, который может позволить.

"Я не думаю, что сейчас кредиты на свадьбы – это массовое явление. Кто может позвать тысячу гостей – собирает столько, у кого денег только на сто приглашенных, рассчитывает из своего достатка. Возможно, раньше было такое, но сейчас, думаю, люди стали более прагматичными", — добавила актриса.

По ее словам, с точки зрения исламских традиций, пропагандирующих скромность и умеренность, подобные ограничения, безусловно, полезны. Кроме того, это дополнительный доход казне от тех, кто не желает мириться с запретами и привык гулять на широкую ногу. Однако вопрос регулирования торжественных мероприятий не представляется ей первостепенным.

"В республике сейчас большие перемены во всех сферах, но остается еще и немало проблем, которые нужно решать. Не думала, что такой личной темой, как порядок проведения свадеб, займутся чуть ли ни в первую очередь", — отметила Каримбаева.

В заключение она заметила, что пока не ощущает каких-то резких изменений в поведении своих соотечественников: многие до сих пор на свой страх и риск пышно справляют торжества, не опасаясь возможных санкций.

В Узбекистане введены существенные ограничения при проведении свадеб, семейных торжеств и поминальных мероприятий. Они касаются как и максимального количества гостей, так и времени и сроков проведения праздников. Отдельные правила предусмотрены и для свадебных кортежей.

В настоящее время готовятся поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые законодательно закрепят штрафы для организаторов пышных торжеств. Нарушителю придется заплатить не менее 11 миллионов сумов.

Комментарий Нигоры Каримбаевой слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.