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Нигора Каримбаева
© Foto : Из личного архива Нигоры Каримбаевы

Нигора Каримбаева о пышных свадьбах: все-таки это частичка личной жизни

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200227/13554237/Nigora-Karimbaeva-o-pyshnykh-svadbakh-vse-taki-eto-chastichka-lichnoy-zhizni.html

Актриса, тележурналистка, ведущая свадебных торжеств в Узбекистане Нигора Каримбаева высказала свое мнение о тех мерах, которые приняты в республике для борьбы с чрезмерно пышными мероприятиями.

Артистка поделилась личным опытом ведения свадеб в стране и согласилась с тем, что порою узбекистанцы действительно "перегибают палку", устраивая мероприятия на несколько сотен гостей.

"Я тоже не раз видела такие свадьбы, когда столы ломятся от еды, причем, процентов 60 из этого остается, потому что все съесть просто невозможно. У нас есть очень точное и емкое выражение "увол" — то есть потраченное зря, выброшенное на ветер. В этом смысле мы, конечно, перебарщиваем иногда, так что какие-то воспитательные меры были бы полезны", — уверена Каримбаева.

В то же время она полагает, что свадьба и любое другое семейное торжество – это частичка личной жизни, а значит, человек имеет право устроить себе такой праздник, который может позволить.

Свадебное украшение на машиен
© CC0 / Unsplash / Nick Fewings
Синдром пышных свадеб: мечта, долги и нищета, но "пусть папа увидит!"
"Я не думаю, что сейчас кредиты на свадьбы – это массовое явление. Кто может позвать тысячу гостей – собирает столько, у кого денег только на сто приглашенных, рассчитывает из своего достатка. Возможно, раньше было такое, но сейчас, думаю, люди стали более прагматичными", — добавила актриса.

По ее словам, с точки зрения исламских традиций, пропагандирующих скромность и умеренность, подобные ограничения, безусловно, полезны. Кроме того, это дополнительный доход казне от тех, кто не желает мириться с запретами и привык гулять на широкую ногу. Однако вопрос регулирования торжественных мероприятий не представляется ей первостепенным.

"В республике сейчас большие перемены во всех сферах, но остается еще и немало проблем, которые нужно решать. Не думала, что такой личной темой, как порядок проведения свадеб, займутся чуть ли ни в первую очередь", — отметила Каримбаева.

В заключение она заметила, что пока не ощущает каких-то резких изменений в поведении своих соотечественников: многие до сих пор на свой страх и риск пышно справляют торжества, не опасаясь возможных санкций.

Молодожены сидят в машине
© CC0 / Unsplash / Cayton Heath
Штраф за "неправильное проведение свадеб" может достигать 11 млн сумов
В Узбекистане введены существенные ограничения при проведении свадеб, семейных торжеств и поминальных мероприятий. Они касаются как и максимального количества гостей, так и времени и сроков проведения праздников. Отдельные правила предусмотрены и для свадебных кортежей.

В настоящее время готовятся поправки в кодекс об административных правонарушениях, которые законодательно закрепят штрафы для организаторов пышных торжеств. Нарушителю придется заплатить не менее 11 миллионов сумов.

Комментарий Нигоры Каримбаевой слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
законодательство, Узбекистан, свадьба



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