Эксперт поделился мнением о том, как коронавирус может повлиять на развитие туризма

Многие туристы выбирают Узбекистан в качестве маршрута для зарубежных поездок, поэтому у республики, по мнению эксперта, сейчас есть уникальный шанс заявить о себе, повысить туристический поток.

Глава Федерации аэронавтики Узбекистана Тахир Салиев считает, что республике следует нужно извлекать пользу из ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

По его мнению, учитывая рекомендации ВОЗ не посещать Китай и другие страны, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка, многие туристы выбирают Узбекистан в качестве маршрута для зарубежных поездок.

Поэтому у нас сейчас есть уникальный шанс заявить о себе, повысить туристический поток", - считает Салиев.

Однако это не означает, что нужно пренебрегать мерами безопасности. Государством предпринимаются максимально возможные меры осторожности.

В начале февраля Всемирная туристская организация при Организации Объединенных Наций (UNWTO) включила Узбекистан в топ-20 стран с самой быстрорастущей индустрией туризма. Республика заняла четвертое место рейтинга, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по развитию туризма.

Активнее всех, по данным UNWTO, в 2019 году туристическую сферу развивала Мьянма (рост — 40,2%).

За ней следуют Пуэрто-Рико (31,2%), Иран (27,9%), Узбекистан (27,3%), Черногория (21,4%), Египет (21,1%) и Вьетнам (16,2%).