О чем не хотят шутить чемпионы КВН в Ташкенте — капитан "Спарты Намад"

В столице Узбекистана праздник Навруз решили отметить весело, организовав Кубок дружбы КВН. Помимо местных молодых команд в гости пригласили настоящих профессионалов - чемпионов Высшей лиги Клуба веселых и находчивых 2017 года команду "Спарта Намад" из Казахстана.Sputnik Казахстан рассказал капитан "Спарты" Данияр Джумадилов.
По его словам, команда приедет в Ташкент на два дня практически в полном составе и примет участие в дружеском концерте.
Говоря о программе выступления он добавил, что пока к репертуару не приступали, так как необходимо собрать фактуру для актуальных шуток. Впрочем, заверил Джамадилов, упор будет сделан на легкий житейский юмор.
"Легкие шутки, в политику не будем лезть. Вообще на нашу аудиторию хорошо заходят шутки про парня и девушку. Если в России шутят про жену и мужа, то у нас как-то больше молодежный юмор принимают. Мы в "Спарте" до Высшей лиги КВН очень много таких сценок показывали про блондинок или молодые пары - публика встречала хорошо", — вспоминает юморист. Он добавил, что о президентах шутить, скорее всего, не будут.
Капитан казахстанской команды надеется на теплый прием и веселую атмосферу, отметив, что сейчас Узбекистан очень сильно изменился, а проводимые в республике реформы в лучшую сторону повлияли на жизнь людей.
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Игра на Кубок дружбы состоится 22 марта в Доме кино имени Алишера Навои в Ташкенте.