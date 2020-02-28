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Капитан команды КВН Спарта Намад Данияр Джамадилов
© Photo : Официальная группа Международного союза КВН/Вика Фролова

О чем не хотят шутить чемпионы КВН в Ташкенте — капитан "Спарты Намад"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200228/13563376/O-chem-ne-khotyat-shutit-chempiony-KVN-v-Tashkente--kapitan-Sparty-Namad.html

Капитан команды КВН "Спарта Намад" — чемпион высшей лиги 2017 года Данияр Джумадилов рассказал подробности подготовки коллектива к предстоящему в марте в Ташкенте Кубку дружбы.

В столице Узбекистана праздник Навруз решили отметить весело, организовав Кубок дружбы КВН. Помимо местных молодых команд в гости пригласили настоящих профессионалов - чемпионов Высшей лиги Клуба веселых и находчивых 2017 года команду "Спарта Намад" из Казахстана.

О том, как идет подготовка к концерту, на какие шутки будет сделан упор и чем займутся кавээнщики после игры корреспонденту Sputnik Казахстан рассказал капитан "Спарты" Данияр Джумадилов.

По его словам, команда приедет в Ташкент на два дня практически в полном составе и примет участие в дружеском концерте.

Команда КВН Like
Из архива Команды КВН Like
В Ташкенте состоится Международный Кубок Дружбы КВН Узбекистана
"Ни разу не был в Узбекистане, представляете! Но очень давно хотел посетить, вот теперь предоставился шанс. Мы уже запланировали после игры прогулку по Ташкенту, может, в Самарканд съездим, если успеем", — поделился капитан чемпионов КВН.

Говоря о программе выступления он добавил, что пока к репертуару не приступали, так как необходимо собрать фактуру для актуальных шуток. Впрочем, заверил Джамадилов, упор будет сделан на легкий житейский юмор.

"Легкие шутки, в политику не будем лезть. Вообще на нашу аудиторию хорошо заходят шутки про парня и девушку. Если в России шутят про жену и мужа, то у нас как-то больше молодежный юмор принимают. Мы в "Спарте" до Высшей лиги КВН очень много таких сценок показывали про блондинок или молодые пары - публика встречала хорошо", — вспоминает юморист. Он добавил, что о президентах шутить, скорее всего, не будут.

Капитан казахстанской команды надеется на теплый прием и веселую атмосферу, отметив, что сейчас Узбекистан очень сильно изменился, а проводимые в республике реформы в лучшую сторону повлияли на жизнь людей.

Команда КВН Like
Из архива Команды КВН Like
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"В любом случае наши народы очень близки - и менталитет, и культура, и язык у нас общие. Вообще я уверен, что все будет очень круто и весело", — заключил Джамадилов.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Игра на Кубок дружбы состоится 22 марта в Доме кино имени Алишера Навои в Ташкенте.  

Теги:
Концерт, юмор, КВН, Казахстан, Узбекистан, Ташкент



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