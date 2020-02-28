Временный запрет на совершение Умры введен во благо мусульман — муфтий РФ

"Я прекрасно понимаю, что миллионы людей заранее готовятся к этому важному для жизни мусульманина событию, однако жизнь вносит свои коррективы. На все воля Аллаха. Сейчас гораздо целесообразнее ограничить поездки, чтобы не допустить распространения болезни в другие страны. В древние времена также вводились временные запреты в период вспышки чумы, например, но тогда, конечно, не было такого огромного потока паломников", — подчеркнул Крганов.
Он добавил, что с точки зрения ислама Умра не считается обязательным для каждого мусульманина обрядом в отличии от Хаджа.
По его словам, тем, кто уже приготовился к вылету и купил соответствующие туры в Мекку беспокоиться не стоит, так как компании, занимающиеся паломническими поездками, всегда составляют договор, где подобные форс-мажорные обстоятельства прописаны. Клиенту либо вернут деньги, либо перенесут по согласованию дату поездки.
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