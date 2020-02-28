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Альбир Крганов
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Временный запрет на совершение Умры введен во благо мусульман — муфтий РФ

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (134)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200228/13563900/Vremennyy-zapret-na-sovershenie-Umry-vveden-vo-blago-musulman--muftiy-RF.html

Саудовская Аравия приостановила выдачу виз паломникам, желающим совершить малых Хадж - Умра — в Мекку. Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов считает подобные меры оправданными, а верующих призывает к терпению и спокойствию.

По словам муфтия, принимаемые во всем мире меры по недопущению распространения опасного заболевания во многом объясняют мотивы Саудовской Аравии, которая ежедневно принимает миллионы паломников со всех уголков планеты.

"Я прекрасно понимаю, что миллионы людей заранее готовятся к этому важному для жизни мусульманина событию, однако жизнь вносит свои коррективы. На все воля Аллаха. Сейчас гораздо целесообразнее ограничить поездки, чтобы не допустить распространения болезни в другие страны. В древние времена также вводились временные запреты в период вспышки чумы, например, но тогда, конечно, не было такого огромного потока паломников", — подчеркнул Крганов.

Он добавил, что с точки зрения ислама Умра не считается обязательным для каждого мусульманина обрядом в отличии от Хаджа.

© AFP 2018 / Abdel Ghani Bashir
Саудовская Аравия остановила выдачу виз для осуществления умры
"Сейчас саудовские власти принимают меры по недопущению проникновения опасного вируса на свою территорию, чтобы во время священного месяца Рамадан верующие смогли поклониться Пророку", — пояснил муфтий.

По его словам, тем, кто уже приготовился к вылету и купил соответствующие туры в Мекку беспокоиться не стоит, так как компании, занимающиеся паломническими поездками, всегда составляют договор, где подобные форс-мажорные обстоятельства прописаны. Клиенту либо вернут деньги, либо перенесут по согласованию дату поездки.

Подробный комментарий российского муфтия слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (134)



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