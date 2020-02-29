Спортивное программирование: почему россияне — лучшие

Справедливо ли, что программисты столько зарабатывают? Почему крупные компании берут на работу школьников, и нужен ли таким вундеркиндам университет? Может ли в будущем искусственный интеллект заменить среднего программиста?

В новом эпизоде объясняет проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев.

Что такое спортивное программирование и как выглядят сборы для подготовки к нему? Правда ли, что программирование — чисто мужская история, а люди с расстройством аутистического спектра могут быть в нём успешнее других? Почему Силиконовая долина не в России, и что делать, чтобы талантливая молодёжь не уезжала из страны?

Отвечает создатель международного образовательного проекта по подготовке к соревнованиям по спортивному программированию Moscow Workshops Алексей Малеев:

2:25 "Таланты распределены равномерно, главное их найти". Почему Россия — абсолютный лидер по спортивному программированию

5:33 Зарплата или увлекательный предмет — чем мотивированы школьники?

5:51 "Задача о рюкзаке". Что такое спортивное программирование?

7:34 "Теория и практика с утра до вечера". Как устроены сборы по спортивному программированию?

8:19 "После седьмого класса взяли на стажировку в Яндекс". Нужен ли программисту вуз?

10:16 Дешёвый труд или свежее мышление? Почему большие компании берут на работу школьников

11:33 Программирование — это мужская история?

12:54 Правда ли, что люди с расстройством аутистического спектра успешнее в программировании

13:45 Не хватает кадров и преподавателей. Справедливы ли такие высокие зарплаты программистов?

17:57 Между программированием и предпринимательством: должен ли программист обладать особым типом мышления.

19:08 Почему Силиконовая долина не в России?

20:20 Интересные и сложные задачи. Что нужно сделать, чтобы талантливые программисты не уезжали из страны?

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