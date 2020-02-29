Виртуальная реальность как инструмент психиатра

Естественно, врачи-"мозгоправы" обратили внимание на такой мощный инструмент. В нашем подкасте нейрофизиолог, кандидат биологических и математических наук, ведущий специалист компании Нейротренд Марина Королева отвечает на вопросы о том, можно ли "подсесть" на виртуальную реальность. Также специалист расскажет какие состояния и заболевания можно притупить или излечить с помощью VR.
Почему VR в некоторых случаях эффективнее традиционных методов? Как виртуальная реальность помогает в образовании и воспитании?
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