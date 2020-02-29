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Виртуальная реальность как инструмент психиатра

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200229/13568907.html

В виртуальной реальности можно не только увидеть и услышать, но еще и потрогать и понюхать любые места и предметы, любого зверя или человека. А некоторые модели бывает даже сложно отличить от настоящих.

Естественно, врачи-"мозгоправы" обратили внимание на такой мощный инструмент. В нашем подкасте нейрофизиолог, кандидат биологических и математических наук, ведущий специалист компании Нейротренд Марина Королева отвечает на вопросы о том, можно ли "подсесть" на виртуальную реальность. Также специалист расскажет какие состояния и заболевания можно притупить или излечить с помощью VR.

Почему VR в некоторых случаях эффективнее традиционных методов? Как виртуальная реальность помогает в образовании и воспитании?

Ответы услышите прямо сейчас. Слушайте подкасты РИА Новости.




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