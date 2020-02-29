Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других

Говорят, что жалость - это плохое чувство. Его используют как инструмент манипуляции. Как же понять - где человек, который действительно нуждается в помощи и сострадании, а где происходит спекуляция чувствами?

Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других (копия) /

Жалость, на первый взгляд, хорошее чувство. Мы жалеем себя, несчастную соседку с пьющим мужем, бездомного, который мерзнет на улице.

Но здесь все неоднозначно: всегда найдутся те, кто злоупотребляет помощью и паразитирует на жалости. В итоге соседка может сесть на шею, бездомный на милостыню вместо еды купить водки, а с жалостью к себе можно навсегда остаться в позиции жертвы.

Чего в жалости больше — хорошего или плохого? Может ли это чувство приносить вред? Почему оно работает избирательно и к кому-то мы ее совершенно не испытываем? Как жить с чрезмерной жалостью ко всем?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Екатериной Сурат, которая часто жалеет себя, разбираемся, почему жалость — неоднозначное чувство и о чем оно может рассказать.



