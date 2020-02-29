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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки": зачем мы жалеем себя и других

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200229/13569758.html

Говорят, что жалость - это плохое чувство. Его используют как инструмент манипуляции. Как же понять - где человек, который действительно нуждается в помощи и сострадании, а где происходит спекуляция чувствами?

Жалость, на первый взгляд, хорошее чувство. Мы жалеем себя, несчастную соседку с пьющим мужем, бездомного, который мерзнет на улице.

Но здесь все неоднозначно: всегда найдутся те, кто злоупотребляет помощью и паразитирует на жалости. В итоге соседка может сесть на шею, бездомный на милостыню вместо еды купить водки, а с жалостью к себе можно навсегда остаться в позиции жертвы.

Чего в жалости больше — хорошего или плохого? Может ли это чувство приносить вред? Почему оно работает избирательно и к кому-то мы ее совершенно не испытываем? Как жить с чрезмерной жалостью ко всем?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Екатериной Сурат, которая часто жалеет себя, разбираемся, почему жалость — неоднозначное чувство и о чем оно может рассказать.




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